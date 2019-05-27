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Царев рассказал о дефиците вооружения в армии ДНР в начале пятилетнего конфликта 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев поделился в беседе с ИА НСН воспоминаниями о начале пятилетнего конфликта на востоке Украины. Он подтвердил слова экс-главы Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова о дефиците вооружения в 2014 году.
«Изначально вообще на блокпостах стояли ребята с палками. Когда протестующие против майдана в Донецке захватили областную администрацию, в Луганске областное управление Службы безопасности Украины, люди стихийно начали организовывать блокпосты, перекрывать дороги, чтобы не заезжали радикалы «Правого сектора»*», — рассказал Царев.
По его словам, люди с огнестрельными ранениями начали попадать в больницы еще до трагических событий 9 мая в Мариуполе.
Экс-спикер парламента Новороссии добавил, что оружие начало попадать в руки населению постепенно. По его словам, украинские военные и милиция проявляли лояльность, они не были готовы стрелять в людей даже тогда, когда их приходили разоружать. Они сдавались невооруженным. Таким образом у протестующих начало появляться первое оружие.
Ранее бывший командующий армией ДНР Игорь Стрелков рассказал, что летом 2014 года войскам не хватало вооружения. По этой причине им пришлось покинуть некоторые населенные пункты., в том числе Славянск и Краматорск.
Бои за Славянск в Донецкой области начались 12 апреля 2014 года. Считается, что это первое сражение вооруженного конфликта на востоке Украины, начавшегося пять лет назад.
*«Правый сектор» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.
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Комментарии1
Армия , Конфликты , Оружие , Украина , Олег Царев , Игорь Стрелков , Министерство обороны , СБУ , Национальная Служба Новостей , Донецк , Луганск
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