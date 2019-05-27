Царев рассказал о дефиците вооружения в армии ДНР в начале пятилетнего конфликта

«Изначально вообще на блокпостах стояли ребята с палками. Когда протестующие против майдана в Донецке захватили областную администрацию, в Луганске областное управление Службы безопасности Украины, люди стихийно начали организовывать блокпосты, перекрывать дороги, чтобы не заезжали радикалы «Правого сектора»*», — рассказал Царев.

По его словам, люди с огнестрельными ранениями начали попадать в больницы еще до трагических событий 9 мая в Мариуполе.

Экс-спикер парламента Новороссии добавил, что оружие начало попадать в руки населению постепенно. По его словам, украинские военные и милиция проявляли лояльность, они не были готовы стрелять в людей даже тогда, когда их приходили разоружать. Они сдавались невооруженным. Таким образом у протестующих начало появляться первое оружие.

Ранее бывший командующий армией ДНР Игорь Стрелков рассказал, что летом 2014 года войскам не хватало вооружения. По этой причине им пришлось покинуть некоторые населенные пункты., в том числе Славянск и Краматорск.

Бои за Славянск в Донецкой области начались 12 апреля 2014 года. Считается, что это первое сражение вооруженного конфликта на востоке Украины, начавшегося пять лет назад.

*«Правый сектор» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.