Российский ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на выставке «Армия-2019». Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
Как сообщает ТАСС, беспилотник покажут на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Ранее источники в авиастроительной отрасли сообщили, что беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух в начале весны.
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News рассказал, что «Охотник» будет иметь возможность наносить удары по наземным и морским целям.