Беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019»

Российский ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на выставке «Армия-2019». Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России

Как сообщает ТАСС, беспилотник покажут на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Ранее источники в авиастроительной отрасли сообщили, что беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух в начале весны.