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Беспилотник «Охотник» впервые представят на «Армии-2019» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Milcolumnist Twitter
Российский ударный беспилотник «Охотник» впервые представят на выставке «Армия-2019». Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.
Как сообщает ТАСС, беспилотник покажут на открытой площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот».
Ранее источники в авиастроительной отрасли сообщили, что беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух в начале весны.
Авиационный эксперт, заслуженный военный лётчик Владимир Попов в беседе с Nation News рассказал, что «Охотник» будет иметь возможность наносить удары по наземным и морским целям.
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Армия , Оружие , Владимир Попов , Министерство обороны
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