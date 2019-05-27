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«Захватят Литву»: сможет ли НАТО противостоять России без США 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Издание The National Interest оценило вероятный исход войны НАТО с Россией, если альянс покинут США.
Журналисты задались вопросом, что случится, если США покинут НАТО. По мнению экспертов Международного института стратегических исследований (IISS), конфликт НАТО с Россией без участия США может развиваться по ряду сценариев. Согласно одному из них, Россия оккупирует Литву и территорию Польши, примыкающую к границе с Калининградской областью. НАТО будет обязано в вступить в войну, поскольку Литва и Польша являются членами альянса. Однако, как отмечают эксперты, альянс без помощи Америки не сможет предоставить союзникам достаточного количества войск: не хватит ни сухопутных сил, ни военной техники. Защитить союзников с моря и воздуха альянс также не сможет.
«Наступление НАТО под названием операция „Восточный щит / Восточный шторм“ столкнется с серьезными проблемами. Альянс не может собрать столько сил, чтобы навязать достойное сопротивление своему оппоненту», — сообщает The National Interest.
Эксперты отмечают, что на суше НАТО должно выставить против российских подразделений несколько механизированных бригад с большим количеством бронетехники. При этом на победу альянс может рассчитывать, если соотношение сил будет минимум 2:1 в пользу НАТО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал принятие новой военной стратегии альянса из-за «ядерной угрозы» со стороны России. При этом Москва не раз подчеркивала, что ядерная доктрина страны не предусматривает превентивного удара. Россия может применить ядерное оружие, но исключительно в ответ на атаку противника.
Комментарии2
Армия , Йенс Столтенберг , НАТО , The National Interest , Литва , Польша , США
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