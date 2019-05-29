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Тяжелый дрон-невидимка «Охотник» взлетит летом 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: YouTube
Первый полет тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" запланирован на июль-август 2019 года. Выполненный по схеме "Летающее крыло" с применением стелс-технологий дрон поднимется в небо с полосы авиазавода в Новосибирске.
— В рамках заводских испытаний "Охотник" совершит первый полноценный полет летом текущего года, предположительно в июле-августе. Его продолжительность будет небольшой — несколько десятков минут максимум, — рассказал ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
Собеседник агентства отметил, что С-70 выполнит полет автономно, согласно заложенному в бортовой компьютер заданию. Однако на случай нештатных ситуаций предусмотрен резервный канал управления с земли. До этого в рамках заводских тестов "Охотник" выполнил несколько подскоков на ВПП, отрываясь от земли на несколько секунд. Эти процедуры входят в обязательную программу испытаний любого воздушного судна, но полноценным полетом не являются.
Тяжелый ударный дрон с размахом крыла 19 метров и взлетной массой порядка 20 тонн разработан в ОКБ Сухого и по ряду систем унифицирован с самолетом пятого поколения Су-57. Предполагается, что малозаметный "Охотник" будет работать в паре с истребителем, вскрывая объекты вражеской ПВО и атакуя цели по команде летчика. Беспилотник способен поднять в воздух 2,8 тонны бомб и ракет.
Беспилотник будет впервые показан широкой публике на форуме "Армия-2019", который пройдет 25-30 июня в парке "Патриот". "Охотник" будет выставлен на открытой площадке вместе с другими образцами новейшей и перспективной военной техники — в этом году их количество увеличено вдвое, подчеркнули в Минобороны РФ.
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Комментарии
Армия , Оружие , Сухой , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Новосибирск
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