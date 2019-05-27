Сопровождение Ту-95МС истребителями МиГ-31 попало на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота.

Ранее ракетоносцы выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски , северного побережья Алеутских островов и в акватории Тихого океана. Для обеспечения их безопасности с аэродрома Елизово подняли несколько истребителей.

Летчики МиГ-31 осуществили визуальный и радиоконтакт с экипажами Ту-95МС, а затем следовали вместе с ними на протяжении всего полета. При этом ведущий истребитель проводил радиолокационную разведку по маршруту следования ракетоносцев.

В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту отметили, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

МиГ-31 — советский и российский двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 в 1970-х годах. Самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей.