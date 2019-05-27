Россия выполнит наблюдательный полет над США

Российская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет на самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США с 28 мая по 3 июня, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154М ЛК-1 над территорией США… Наблюдательный полет будет выполняться в период с 28 мая по 3 июня с аэродрома открытого неба Райт-Паттерсон (штат Огайо) с максимальной дальностью до 4,9 тысячи километров", — сообщает газета со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Добавляется, что в рамках этого же договора РФ планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения над территорией Эстонии. Согласно данным газеты, он будет выполняться в период с 27 по 31 мая с аэродрома открытого неба Тарту. Уточняется, что максимальная дальность полета составит 800 километров.