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Корвет «Гремящий» вышел в Финский залив для испытаний 

RT на русском + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Пресс-служба ВМФ
Корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения заводских испытаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.
«Новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» вышел в Финский залив для прохождения очередного этапа заводских ходовых испытаний», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что экипаж корабля и представители промышленности намерены проверить работоспособность систем и механизмов корабля.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
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