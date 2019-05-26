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Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.
"Северная Корея произвела стрельбы из небольших орудий, чем встревожила некоторых моих людей, а также некоторых других, но не меня. Я уверен в том, что председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] сдержит обещания, которые он дал мне. Кроме того, я улыбнулся, когда он назвал "болотного человека" Джо Байдена личностью с низким интеллектом и еще того хуже. Возможно, это сигнал мне?" — написал американский лидер в Twitter.
Ранее южнокорейские военные назвали проведение КНДР двух запусков новых тактических ракет эскалацией напряженности на Корейском полуострове, отметив, что такие действия противоречат духу соглашения, подписанного лидерами КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне в сентябре 2018 года. По данным комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, КНДР 4 мая осуществила запуск нескольких тактических ракет в направлении Японского моря на дальность от 70 до 200 км. 9 мая, по данным южнокорейских военных, Пхеньян осуществил запуск еще двух ракет, дальность полета которых составила 270 и 420 км.
В среду Центральное телеграфное агентство Кореи в комментарии под заголовком "Сноб, лишенный элементарных человеческих качеств" назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена безрассудным человеком с низким интеллектом в связи с его недавними предвыборными выступлениями, в одном из которых он "разразился риторикой, клевещущей на высшее руководство КНДР". В статье говорилось, что Байдена считают "дураком с низким IQ" и на него "не стоит возлагать надежды". При этом, по словам авторов комментария, мнение о том, что Байден является популярным кандидатом в президенты США, является ошибочным, и "этого достаточно для того, чтобы рассмешить кошку".
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , КНДР , Пхеньян
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