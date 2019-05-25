Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.

На данный момент поделились своим мнением около восьми тысяч человек. Помимо мнений о том, что армия делает людей физически и эмоционально сильнее, наполняет жизнь смыслом и открывает карьерные перспективы, в комментариях люди оставляют скептические и критические высказывания о влиянии вооруженных сил на мир, страну и жизнь отдельного человека.

В частности, многие рассказали о том, что служба испортила им жизнь, а государство никак не помогло.

"Как служба повлияла на меня? Она разрушила мою жизнь. Не из-за тех кошмаров, что я видел А потому что, когда я вернулся домой, армия выбросила меня на обочину", — написал @SmokeShip.

Другие указали, что в многочисленных военных операциях США погибли и пострадали невинные люди и бойцы.

"Как служба в армии во имя империализма США повлияла на ни в чем не повинных людей на Ближнем Востоке и в Африке? Подумай об этом", — написала @milksheikhman.

"Меня отправили в Ирак на один год. Я был там со своим приятелями — Смитом, Хоуксом, Лошем и Берни. Теперь они все мертвы", — написал @dyllyp. По его словам, одного убил снайпер в бою, другой разбился, ведя машину пьяным, третий покончил с собой, четвертый умер от рака.

"Когда здоровье моего мужа ухудшилось до такой степени, что он стал с большим трудом дышать, мне пришлось вмешаться и от его имени подать заявление на пособие по инвалидности. Его легкие сгорели в Ираке. Иначе мы оказались бы на улице", — написала @MelEnterkin.

"Мой муж, морской пехотинец, был ранен в Ираке, потерял ногу, стал наркоманом из-за болеутоляющих, а затем умер", — рассказала @KarieWrites.

Часть пользователей вспомнила о негативных последствиях "Агента Оранж" (химической смеси, применявшейся США во Вьетнамской войне — Прим. ред.) на здоровье американских военных.

"Мой любимый папа не может рассказать сам, потому что умер почти три года назад от рака многих лет борьбы Десятилетия нескончаемого лечения — и все из-за "Агента Оранж", — написал @MBwendeAnderson.

"Отцу моего соседа ампутировали ногу после многих лет лечения из-за "Агента Оранж", — поделилась @tinsbabe.

Нашлись и те, чьи родственники или они сами подверглись насилию во время службы.

"Я не служил, но моя мама — да. Ее изнасиловал один из ее командиров. Моя семья и я не знали об этом почти 15 лет после того, как она прекратила работать. Сейчас она страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессии", — поделилась @dazzymaiee.

Многие пользователи напомнили, что ужасы войны оставляют неизгладимые шрамы на психике каждого.

"Мой лучший друг детства пошел в армию. Он всегда был самым счастливым среди моих знакомых. После службы он стал совершенно другим и впоследствии совершил самоубийство. Я ненавижу тебя, армия", — написал @Balancement.

"Я потерял отца во Вьетнаме. Он выжил, но перестал быть полноценным родителем и супругом Его отправили в армию снайпером, я потерял его еще до рождения", — написала @shinygeekgirl.