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В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием 

RT на русском + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Reuters
Иран способен «отправить американские корабли на морское дно» с помощью секретного оружия, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.
«Америка отправляет два корабля в регион. Если они совершат какую-то глупость, мы отправим эти корабли на морское дно вместе с экипажем и самолётами или двумя ракетами, или секретным оружием», — цитирует его агентство Mizan.
Ранее в Иране заявили, что Вооружённые силы контролируют действия военных кораблей США на Ближнем Востоке.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Иран , США
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