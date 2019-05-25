В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием

Иран способен «отправить американские корабли на морское дно» с помощью секретного оружия, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

«Америка отправляет два корабля в регион. Если они совершат какую-то глупость, мы отправим эти корабли на морское дно вместе с экипажем и самолётами или двумя ракетами, или секретным оружием», — цитирует его агентство Mizan.

Ранее в Иране заявили, что Вооружённые силы контролируют действия военных кораблей США на Ближнем Востоке.