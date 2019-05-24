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Росгвардия может перейти на пистолеты Лебедева 

РИА Новости + ещё 3 37 минут назад
Фото: ТАСС
Росгвардия планирует в будущем заменить пистолеты Макарова на пистолеты Лебедева, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.
Ранее гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил в интервью РИА Новости, что компания планирует в феврале 2019 года завершить предварительные испытания пистолета Лебедева ПЛ-15.
"Очень интересный пистолет Лебедева ПЛ-15 и его модернизации. Мы рассматриваем для применения в войсках национальной гвардии и, наверное, придет время, когда он заменит существующее табельное оружие — знаменитый девятимиллиметровый пистолет Макарова", — заявил Беззубиков на брифинге во время дня передовых технологий правоохранительных органов РФ в подмосковной Балашихе.
Пистолет ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола — 127 миллиметров), ширина — 28 миллиметров, высота — 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина — одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки — 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.
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Армия , Оружие , Владимир Дмитриев , Ижмаш , РИА Новости
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