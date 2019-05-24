Росгвардия примет на вооружение ручной пулемет РПК-16

Росгвардия по итогам тестовой апробации примет на вооружение ручной пулемет РПК-16. Об этом сообщил журналистам на Дне передовых технологий руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков.

"В Росгвардии заканчивается апробация ручного пулемета РПК-16 группы компаний "Калашников". Он показывает себя лучшим образом и с большой долей вероятности будет принят на вооружение", — сказал он.

По его словам, им Росгвардия заменит устаревший РПК-74.

Отвечая на вопрос сколько единиц планирует закупить Росгвардия, он сказал: "Речь идет о достаточно серьезной цифре".