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Росгвардия примет на вооружение ручной пулемет РПК-16 

ТАСС + ещё 3 53 минуты назад
Фото: КАЛАШНИКОВ МЕДИА
Росгвардия по итогам тестовой апробации примет на вооружение ручной пулемет РПК-16. Об этом сообщил журналистам на Дне передовых технологий руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков.
"В Росгвардии заканчивается апробация ручного пулемета РПК-16 группы компаний "Калашников". Он показывает себя лучшим образом и с большой долей вероятности будет принят на вооружение", — сказал он.
По его словам, им Росгвардия заменит устаревший РПК-74.
Отвечая на вопрос сколько единиц планирует закупить Росгвардия, он сказал: "Речь идет о достаточно серьезной цифре".
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