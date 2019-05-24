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Самолет ВМС Германии заметили у границ Калининградской области 

РИА Новости + ещё 1 20 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion, принадлежащий ВМС Германии, провел разведку в районе Калининградской области.
Как сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar, самолет подлетал к береговой линии России на расстояние 32 километра.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и беспилотники регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма, Краснодарского края, неподалеку от российских военных баз в Сирии. Их также замечали в районе линии разграничения на Донбассе.
По данным российского Минобороны, за минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч самолетов и летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — разведчики.
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Комментарии
Армия , Германия , Калининградская Область
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