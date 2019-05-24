Патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion, принадлежащий ВМС Германии, провел разведку в районе Калининградской области.
13:45 мск.
Патрульный самолёт Lockheed P-3C CUP Orion, ВМС Германии🇩🇪, бортовой номер 60+07, позывной GNY4500, выполняет патрулирование в районе полётной информации #FIR Калининградской🇷🇺 области. pic.twitter.com/ebr2sHxMNU— PlaneRadar (@ua4wiy_) 24 мая 2019 г.
Как сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar, самолет подлетал к береговой линии России на расстояние 32 километра.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и беспилотники регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма, Краснодарского края, неподалеку от российских военных баз в Сирии. Их также замечали в районе линии разграничения на Донбассе.
По данным российского Минобороны, за минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч самолетов и летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — разведчики.