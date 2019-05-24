Американская гиперзвуковая ракета почти готова

Американская военно-промышленная компания Raytheon провела испытания боевой части перспективной тактической гиперзвуковой ракеты DeepStrike.

Разработка перспективной тактической гиперзвуковой ракеты под шифром DeepStrike ведётся по заказу Министерства обороны США . Первые испытания боевой части ракеты проводились на полигоне внутри защитного контура. Их результаты признаны успешными: по заявлению Raytheon, при попадании ракеты в цель образуются тяжёлые осколки, разлетающиеся на большое расстояние.

Кроме того, по массе и радиусу полёта осколков боевая часть даже превзошла требования Пентагона. Тактическая гиперзвуковая ракета, известная под шифром «Глубинный удар», разрабатывается Raytheon с 2017 года на смену устаревшим ракетам комплексов ATACMS. Кроме того, американцы рассматривают возможность использования боеприпаса в реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

Согласно техническому заданию Министерства обороны США, ракета должна быть способна поражать наземные цели на дальности от 60 до 499 километров. В начале апреля Raytheon уже приступила к сборке первых образцов боеприпаса для лётных испытаний, а первые огневые испытания двигателя перспективной тактической гиперзвуковой ракеты успешно состоялись в конце апреля нынешнего года.