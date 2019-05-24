Американская гиперзвуковая ракета почти готова 

Американская военно-промышленная компания Raytheon провела испытания боевой части перспективной тактической гиперзвуковой ракеты DeepStrike.
Разработка перспективной тактической гиперзвуковой ракеты под шифром DeepStrike ведётся по заказу Министерства обороны США. Первые испытания боевой части ракеты проводились на полигоне внутри защитного контура. Их результаты признаны успешными: по заявлению Raytheon, при попадании ракеты в цель образуются тяжёлые осколки, разлетающиеся на большое расстояние.
Кроме того, по массе и радиусу полёта осколков боевая часть даже превзошла требования Пентагона. Тактическая гиперзвуковая ракета, известная под шифром «Глубинный удар», разрабатывается Raytheon с 2017 года на смену устаревшим ракетам комплексов ATACMS. Кроме того, американцы рассматривают возможность использования боеприпаса в реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.
Согласно техническому заданию Министерства обороны США, ракета должна быть способна поражать наземные цели на дальности от 60 до 499 километров. В начале апреля Raytheon уже приступила к сборке первых образцов боеприпаса для лётных испытаний, а первые огневые испытания двигателя перспективной тактической гиперзвуковой ракеты успешно состоялись в конце апреля нынешнего года.