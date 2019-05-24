После прибытия в Тартус (Сирия) экипаж катера войдёт в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начнёт выполнение задач по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде.
Противодиверсионный катер «Суворовец» начал проход черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
После прибытия в Тартус (Сирия) экипаж катера войдёт в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начнёт выполнение задач по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде, а также будет использоваться для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ Российской Федерации.
Для экипажа катера это первый выход на выполнение поставленных задач в дальнюю морскую зону.