Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Противодиверсионный катер Черноморского флота «Суворовец» пополнит группировку ВМФ в Средиземном море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
После прибытия в Тартус (Сирия) экипаж катера войдёт в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начнёт выполнение задач по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде.
Противодиверсионный катер «Суворовец» начал проход черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
После прибытия в Тартус (Сирия) экипаж катера войдёт в составе группировки Военно-Морского Флота в Средиземном море и начнёт выполнение задач по охране кораблей при стоянке на незащищенном рейде, а также будет использоваться для обеспечения безопасности пунктов базирования сил соединения ВМФ Российской Федерации.
Для экипажа катера это первый выход на выполнение поставленных задач в дальнюю морскую зону.
ТК «Звезда»: последние новости
Террористы обстреляли из РСЗО авиабазу Хмеймим Расчеты ЗРК «Бук-М3» перехватили и уничтожили условного противника в воздушном пространстве Каспия Подробности о секс-скандале на подлодке США попали в СМИ
Армия , Войска , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»128
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша39
Пока вы спали: Лукашенко променяет Россию на Казахстан59
«Со слезами на глазах»: Мэй ушла5
Смерть принцессы Дианы стала «аттракционом»
Видео
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
00:47
В школе, где прошел БДСМ-выпускной, идет проверка
Общество Образование
03:26
Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума
В мире Украина
01:20
Умерла Наталия Басовская
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение