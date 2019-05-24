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В Вооруженных силах России появилось новое звание 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Институт главного сержанта возрожден в Вооруженных силах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа, распространенном в пятницу.
"Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников провел встречу с главными сержантами соединений и воинских частей", — говорится в сообщении.
По данным округа, на учебно-методический сбор в Ростов-на-Дону прибыло 370 главных сержантов. Ранее в войсках округа был проведен отбор лучших военнослужащих из числа сержантского состава. Особым требованием при назначении главных сержантов стало наличие лидерских качеств и авторитета в воинском коллективе как среди подчиненных и равных военнослужащих, так и среди офицеров воинской части, отмечается в сообщении.
Как отметил Дворников, "главный сержант — это первый помощник командира подразделения, способный заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и личным примером настроить солдатский коллектив на достижение успеха в боевой подготовке и профессиональной выучке".
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Комментарии8
Армия , Войска , Александр Дворников
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