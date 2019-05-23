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Роскосмос нашёл мирное применение «Сатане» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru/ Vadim Tolbatov/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0
Баллистическая ракета Р-36 «Сатана» после конверсии начнёт эксплуатироваться для выведения грузов на орбиту Земли, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, в стране идёт масштабное перевооружение и потенциальные тяжёлые носители «будут высвобождаться».
Она (ракета Р-36) у нас не пропадёт, она у нас будет через конверсионные программы использоваться для выведения полезных нагрузок. То есть мы очень рачительно к этому относимся, — цитирует чиновника ТАСС.
Р-36М — самый мощный стратегический ракетный комплекс с тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой.
Ранее News.ru сообщал, что самолёт Ту-134 будет использоваться в России в интересах предприятий ракетно-космической отрасли. Эксплуатировать воздушное судно продолжит Роскосмос.
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Армия , Оружие , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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