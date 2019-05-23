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США отчитались о военной помощи Украине на миллиард 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 2014 года Вашингтон направил Украине более 1,1 млрд долларов на укрепление армии, рассказали в посольстве США в Киеве.
«От имени посольства США в Киеве и европейского командования полковник Боб Питерс вместе с командующим специальной государственной транспортной службой генералом Малковым посадили дерево в ознаменование прочного оборонного партнерства США и Украины. С 2014 года США выделили более 1,1 млрд долларов на военную подготовку и снаряжение, чтобы помочь Украине защитить себя и защитить свои границы», — сообщило американское посольство в Facebook.
На прошлой неделе Конгресс США заявил о намерении выделить Украине из бюджета на 2020 год 250 млн долларов. Из них 50 млн долларов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия.
Ранее в Пентагоне рассказали, что Соединенные Штаты с 2014 года потратили на украинскую армию более 1,3 млрд долларов.
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Армия , Войска , Оружие , Пентагон , Конгресс США , США
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