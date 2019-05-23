Катапультирование из падающего F-16C попало на видео

Катапультирование пилота из падающего F-16C попало на видео

Катапультирование пилота из истребителя четвертого поколения F-16C Fighting в Южной Калифорнии ( США ) попало на видео. Соответствующий ролик, снятый с проезжавшего мимо автомобиля, размещен на YouTube.

На видео заметно, как горящий истребитель накренился вправо, после чего произошло катапультирование летчика. Затем для балансировки самолет слегка поднялся вверх, после чего резко ушел вниз.

Инцидент с F-16C Fighting произошел в марте, когда истребитель обрушился на складское помещение авиабазы недалеко от Риверсайда. Случившееся связывается с утечкой гидразина. В результате аварии пострадали 13 человек.

В мае сообщалось, что на авиабазе ВВС США Неллис (Техас) перекрасили американский истребитель четвертого поколения F-16C Fighting Falcon в «пиксельную окраску» российского истребителя пятого поколения Су-57.