Сборку второго образца Ил-112В завершили в ЦАГИ

В ЦАГИ собран второй Ил-112В для ресурсных испытаний. Идут последние подготовительные работы, испытания начнутся в июле-августе этого года, — цитирует сотрудника ОПК ТАСС.

Собеседник добавил, что собранная модель может остаться в институте на несколько лет.

Первый полёт Ил-112В, разработанного в России с нуля, завершился нештатной ситуацией. По словам главного конструктора ПАО «Ил» Николая Таликова, у воздушного судна отказала автоматика, но, к счастью, остановки двигателя не произошло.