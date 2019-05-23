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Сборку второго образца Ил-112В завершили в ЦАГИ 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборку второго образца военно-транспортного самолёта Ил-112В завершили специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) и завода-изготовителя ВАСО. Опытная модель предназначена для плановых ресурсных испытаний, заявил представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.
В ЦАГИ собран второй Ил-112В для ресурсных испытаний. Идут последние подготовительные работы, испытания начнутся в июле-августе этого года, — цитирует сотрудника ОПК ТАСС.
Собеседник добавил, что собранная модель может остаться в институте на несколько лет.
Первый полёт Ил-112В, разработанного в России с нуля, завершился нештатной ситуацией. По словам главного конструктора ПАО «Ил» Николая Таликова, у воздушного судна отказала автоматика, но, к счастью, остановки двигателя не произошло.
Ранее News.ru сообщал, что Центр подготовки космонавтов получил первый из двух лайнеров Ту-204-300 для доставки экипажей МКС на космодромы Байконур и Восточный, а также для их эвакуации с места посадки. Лайнер оборудован всем необходимым для комфортной транспортировки людей по возвращении с орбиты.
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Комментарии
Армия , Оружие , ЦАГИ , Центр подготовки космонавтов , Воронежский авиазавод
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