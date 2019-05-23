Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перехват ракет боевым лазером показали на видео 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: скриншот
Американский разработчик боевых лазеров концерн Ratheon опубликовал видео, демонстрирующее работу светового оружия по перехвату ракет. "Это системы будущего, способные остановить гиперзвуковые ракеты", — говорится в описании ролика.
Правда, в нарисованном на компьютере клипе вместо гиперзвуковых ракет изображены советские РСЗО "Град", чьи снаряды летают с гораздо меньшей скоростью — да к тому же по неизменной траектории. Понятно, анимированный оператор сбивает их один за другим. С этой задачей, кстати, легко справляются и уже стоящие на вооружении российские зенитные пушечно-ракетные комплексы "Панцирь-С" — они регулярно отражают обстрелы из РСЗО авиабазы Хмеймим в Сирии.
Вне виртуальной реальности опытная лазерная установка Ratheon сбила квадрокоптер, неподвижно висевший на небольшой высоте. Было это в 2017 году. Для перехвата гиперзвуковых ракет боевым лазерам понадобится намного больше энергии, пишет Defence Blog. Когда будет найден эффективный способ ее произвести, саккумулировать и подвести к лазеру, понадобятся большие зеркала с жаропрочным покрытием, способные точно сфокусировать луч большой дальности. Кроме того, у боевых лазеров существует естественный недостаток — они работают только в зоне прямой видимости. Горизонт является для этого оружия непреодолимой преградой.
Тем не менее будущее — за боевыми лазерами. Эти комплексы будут определять потенциал российской армии и флота на весь XXI век, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Вооруженных сил страны. Там обсуждались первые результаты эксплуатации в войсках боевого лазерного комплекса "Пересвет", созданного с использованием отечественнолй оптики и электроники.
Российская Газета: последние новости
"Невидимые убийцы": в Китае высоко оценили российские системы РЭБ Крылатая ракета Brahmos впервые поразила наземную цель РВСН начали получать гиперзвуковые комплексы "Авангард"
Комментарии1
Армия , Оружие , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от переговоров с Россией198
Украинцы потребовали отставки Зеленского253
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь68
Прилепин отреагировал на приговор по делу об убийстве Гиви21
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Видео
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика
00:31
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь
Общество
01:42
Прилепин отреагировал на приговор по делу об убийстве Гиви
Общество
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
04:50
У экс-министра Абызова нашли наркотики
Происшествия
02:58
«Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян убили отца
Происшествия
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение