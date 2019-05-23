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Вспышка в небе: катапультирование пилота из терпящего крушение F-16 попало на видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Крушение истребителя произошло во время учебных маневров. Пилот был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
На камеру видеорегистратора попал уникальный случай: момент катапультирования пилота из истребителя F-16 в Калифорнии вблизи базы ВВС. Несмотря на то, что инцидент случился неделю назад, видео появилось лишь накануне.
В частности, как видно на опубликованных на YouTube кадрах, истребитель стремительно падает, однако в какой-то момент видно катапультирование парашютиста. Воздушное судно по инерции продолжило движение.
При этом, по данным телеканала ABC, самолет позже врезался в здание. Пилот был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Также известно, что крушение истребителя произошло во время учебных маневров. Однако же обе стороны шоссе, водители которого стали свидетелями ЧП, были перекрыты.
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Армия , Войска , Оружие , телеканал АВС
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