Вспышка в небе: катапультирование пилота из терпящего крушение F-16 попало на видео

Крушение истребителя произошло во время учебных маневров. Пилот был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

На камеру видеорегистратора попал уникальный случай: момент катапультирования пилота из истребителя F-16 в Калифорнии вблизи базы ВВС. Несмотря на то, что инцидент случился неделю назад, видео появилось лишь накануне.

В частности, как видно на опубликованных на YouTube кадрах , истребитель стремительно падает, однако в какой-то момент видно катапультирование парашютиста. Воздушное судно по инерции продолжило движение.

При этом, по данным телеканала ABC, самолет позже врезался в здание. Пилот был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Также известно, что крушение истребителя произошло во время учебных маневров. Однако же обе стороны шоссе, водители которого стали свидетелями ЧП, были перекрыты.