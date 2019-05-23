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Два корабля ВМС США пересекли Тайваньский пролив 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы США отправили в четверг через Тайваньский пролив два корабля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Седьмого флота ВМС Соединенных Штатов Клэя Досса.
"Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", — сказано в тексте документа. Транзит через пролив осуществили эсминец Preble и танкер Walter S. Diehl.
Военные корабли ВМС США с начала этого года уже несколько раз совершали аналогичные операции. 29 апреля эсминцы William P. Lawrence и Stethem прошли через акваторию Тайваньского пролива.
Reuters отмечает, что этот переход эсминцев через пролив может усилить напряженность в отношениях США и Китая, с другой стороны, транзит может рассматриваться Тайванем как знак поддержки администрации Трампа на фоне трений между Тайбэем и Пекином. Власти Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.
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Комментарии1
Армия , Reuters , США
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