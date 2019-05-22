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Россия подготовит персонал для турецких С-400 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Газете Milliyet в минобороны Турции сообщили, что подготовка персонала для С-400 в нашей стране начнется 22 мая. Численность обучаемых постоянно меняется, поскольку у каждого своя специфика. Однако ясно, что такая практика, цитируем, "продолжится в ближайшие месяцы". Все это свидетельствует, что Анкара, несмотря на сильнейшее давление из Вашингтона, не собирается отказываться от 2,5-миллиардного контракта на приобретение у РФ четырех дивизионов зенитных ракетных "Триумфов". Первые поставки С-400 в Турцию могут начаться в июле, а их размещение в различных районах страны — в октябре 2019-го.
Не добившись успеха в переговорах с Анкарой по поставкам взамен наших "Триумфов" американских комплексов "Пэтриот", власти США предъявили турецкому руководству ультиматум. Звучит он примерно так: если к концу первой недели июня не будет аннулирована сделка с Россией и Турция вместо С-400 не купит американскую систему ПРО, ей грозят исключением из международной программы США по производству истребителей F-35. Уже поставленные Анкаре четыре самолета Соединенные Штаты могут конфисковать, а около сотни обещанных передать другому заказчику. Шантаж усиливается и угрозой ввести против Турции санкции, причем не только по линии США, но и партнеров из НАТО.
Тем не менее руководство Турции ни в какую не желает вооружать свою армию "Пэтриотом". В общем-то, это понятно. Преимущества нашей системы ПВО признают даже на Западе. С-400 моложе конкурента на четверть века. К тому же она обладает повышенной дальностью поражения аэродинамических целей (250 км вместо 160 у "Пэтриота"), большим радиусом действия баллистических ракет (60 км против 45), гораздо дальше "видит" цели и быстрее развертывается после марша. Но, что особенно важно для турецких военных, наша С-400 надежна, как автомат Калашникова. В то время как "Пэтриот", судя по опыту его применения на Ближнем Востоке, очень чувствителен к внешнему воздействию, например, перебоям в электропитании или песчаным бурям. В таких условиях комплекс может без команды запустить ракету.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , НАТО , Газета Milliyet , Анкара , Турция
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