Шойгу вручил российским журналистам награды за участие в сирийской операции

Восемь журналистов российских средств массовой информации удостоены ведомственной медали "Участнику военной операции в Сирии", награды вручил министр обороны Сергей Шойгу на церемонии награждения лауреатов премии Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС-2019".

"Во многом благодаря Вашему профессионализму Армия России пользуется все большей поддержкой наших граждан. В этом зале собрались те, кто правдиво и неравнодушно рассказывает о военной службе, активно участвует в освещении действий наших военнослужащих в Сирийской Арабской Республике", — сказал министр перед вручением медалей.

Медалей удостоены журналисты "Первого канала", телеканала "Россия", "НТВ", "Известий", английской редакции телеканала RT, оператор телеканала "ТВЦ", а также представители информационных агентств ТАСС и РИА Новости.

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-АС-2019" проводится Министерством обороны России пятый год подряд. Фестиваль проводится в два этапа: окружной (на уровне военных округов и флотов) и финальный.

В рамках фестиваля вручаются премии в девяти номинациях для телевизионных СМИ, информагентств, радио, печатных СМИ и периодических изданиях, а также фотографов, интернет-изданий, региональных СМИ.

В жюри фестиваля входят представители Минобороны, органов власти, общественных организаций, Общественного совета при Минобороны, ветеранских организаций, деятелей науки и культуры, а также представители СМИ.