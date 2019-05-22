Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу вручил российским журналистам награды за участие в сирийской операции 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восемь журналистов российских средств массовой информации удостоены ведомственной медали "Участнику военной операции в Сирии", награды вручил министр обороны Сергей Шойгу на церемонии награждения лауреатов премии Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-АС-2019".
"Во многом благодаря Вашему профессионализму Армия России пользуется все большей поддержкой наших граждан. В этом зале собрались те, кто правдиво и неравнодушно рассказывает о военной службе, активно участвует в освещении действий наших военнослужащих в Сирийской Арабской Республике", — сказал министр перед вручением медалей.
Медалей удостоены журналисты "Первого канала", телеканала "Россия", "НТВ", "Известий", английской редакции телеканала RT, оператор телеканала "ТВЦ", а также представители информационных агентств ТАСС и РИА Новости.
Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-АС-2019" проводится Министерством обороны России пятый год подряд. Фестиваль проводится в два этапа: окружной (на уровне военных округов и флотов) и финальный.
В рамках фестиваля вручаются премии в девяти номинациях для телевизионных СМИ, информагентств, радио, печатных СМИ и периодических изданиях, а также фотографов, интернет-изданий, региональных СМИ.
В жюри фестиваля входят представители Минобороны, органов власти, общественных организаций, Общественного совета при Минобороны, ветеранских организаций, деятелей науки и культуры, а также представители СМИ.
Последние новости
В Британии назвали закупки золота Россией плохим знаком для всего мира Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети" Назван самый богатый человек в истории
Комментарии
Армия , Войска , Москва , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Рада отказала Зеленскому114
В ДНР вынесли приговор причастному к убийству Гиви217
Что у Лазарева? На «Евровидении» пересмотрели итоги160
Свершилось чудо: Коломойский обратился к Зеленскому42
Они ошибаются. Зеленский оценил «бойкот» Рады66
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение