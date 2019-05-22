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Российский «Охотник» в Ахтубинске засняли со спутника 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: @rambo54
Опытный образец российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» замечен в Ахтубинске (Астраханская область). Соответствующий снимок, полученный с коммерческого спутника, опубликовал в Twiter пользователь rambo54.
Как отмечает блог bmpd, изделие, находящееся на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра имени Валерия Чкалова Минобороны в Ахтубинске, 14 мая демонстрировалось президенту России Владимиру Путину.
В феврале сообщалось, что взлетный вес С-70 «Охотник» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника составит 19 метров. В длину машина достигнет 14 метров. На низкой высоте дрон должен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час. Дальность полета машины составит пять тысяч километров.
В январе в сети появилась первая фотография «Охотника».
В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что первый полет «Охотника» состоится весной 2019 года. В ноябре того же года «Охотник» совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.
Дрон в июле 2018 года был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.
В июне 2018 года «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.
Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Тогда максимальная скорость дрона оценивалась в тысячу километров в час.
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Комментарии
Армия , Оружие , Алексей Криворучко , Владимир Путин , Министерство обороны , МиГ , Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова , Астраханская Область , Ахтубинск
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