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Эксперт назвал комплексы «Авангард» неуязвимым оружием 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Nation News назвал комплексы «Авангард» неуязвимым оружием.
«Это совершенно новое оружие. Это гиперзвуковой блок, который запускает ракеты, и затем они действуют самостоятельно. Учитывая огромную скорость и маневренность, это, по сути, неуязвимое оружие», — сказал он.
По его словам, в ближайшей перспективе у ядерных держав ничего подобного не появится.
Как отметил Дандыкин, это прорывное оружие для России.
Ранее сообщалось, что Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы «Авангард».
7 мая Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».
RT на русском: последние новости
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Армия , Оружие , РВСН
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