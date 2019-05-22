Эксперт назвал комплексы «Авангард» неуязвимым оружием

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с Nation News назвал комплексы «Авангард» неуязвимым оружием.

«Это совершенно новое оружие. Это гиперзвуковой блок, который запускает ракеты, и затем они действуют самостоятельно. Учитывая огромную скорость и маневренность, это, по сути, неуязвимое оружие», — сказал он.

По его словам, в ближайшей перспективе у ядерных держав ничего подобного не появится.

Как отметил Дандыкин, это прорывное оружие для России.

7 мая Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».