В НАТО заявили о планах расширить военную поддержку Украине

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить поддержку Украине . Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса.

Он уточнил, что речь идет как о продолжении обучения войск, так и о «набирающим обороты сотрудничестве для защиты территорий Украины».

22 мая министр обороны Украины Степан Полторак предупредил, что перевооружение страны по стандартам НАТО может оказаться под угрозой. По его словам, для того чтобы Украина оказалась в альянсе, она должна провести несколько реформ, в том числе реформу Вооруженных сил.

В ходе своей предвыборной кампании президент Зеленский заявлял, что курс Украины на Европу и НАТО выбрали сами граждане, а задача главы государства — обеспечить условия для того, чтобы люди получили желаемое.