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НАТО заверила Украину, что продолжит поддержку реформ и подготовку ее армии 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
США и НАТО продолжат поддерживать реформы украинской армии, в том числе в части ее подготовки, заявил в среду новый главком объединенными силами союзников в Европе генерал Тод Уолтерс.
Военный комитет НАТО на уровне начальников штабов провел в среду в Брюсселе заседание, одним из пунктов которого стала встреча с Виктором Муженко, начальником генштаба ВС Украины.
"С точки зрения США, что касается поддержки Украины, то сильное сотрудничество в сфере обучения, которое мы поддерживали в последние годы, продолжится и будет расти, чтобы позволить Украине обеспечивать оборону своей суверенной территории", — заявил Уолтерс.
Это его первые комментарии для СМИ по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО по украинской тематике.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич, со своей стороны, сообщил, что на встрече с Муженко альянс подтвердил поддержку продолжению реформ в оборонной сфере в этой стране, а за конкретными деталями перенаправил к украинской стороне.
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Армия , В мире , Украина , Генштаб , НАТО , Брюссель , США
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