Иностранцев ограничили в праве служить России 

Россия существенно ограничила право иностранцев служить по контракту. Отныне им запрещено заключать такой договор повторно.
Соответствующий закон в среду, 22 мая, одобрил Совет Федерации, сообщает ТАСС.
Как сказано в пояснительной записке, иностранным гражданам позволено только один раз пройти военную службу в Вооружённых силах на воинских должностях.
Ранее закон «О воинской обязанности и военной службе» не накладывал никаких ограничений на право иностранцев перезаключать контракты на прохождение военной службы. Теперь же они смогут это сделать только после приобретения российского гражданства.
Ранее, как писал News.ru, в Госдуме заявили, что отмена призыва на военную службу в России может произойти через 10–15 лет.