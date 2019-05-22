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Иностранцев ограничили в праве служить России 

News.ru 38 минут назад
Фото: ТАСС
Россия существенно ограничила право иностранцев служить по контракту. Отныне им запрещено заключать такой договор повторно.
Соответствующий закон в среду, 22 мая, одобрил Совет Федерации, сообщает ТАСС.
Как сказано в пояснительной записке, иностранным гражданам позволено только один раз пройти военную службу в Вооружённых силах на воинских должностях.
Ранее закон «О воинской обязанности и военной службе» не накладывал никаких ограничений на право иностранцев перезаключать контракты на прохождение военной службы. Теперь же они смогут это сделать только после приобретения российского гражданства.
Ранее, как писал News.ru, в Госдуме заявили, что отмена призыва на военную службу в России может произойти через 10–15 лет.
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Армия , Войска , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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