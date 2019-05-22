Иностранцев ограничили в праве служить России

Россия существенно ограничила право иностранцев служить по контракту. Отныне им запрещено заключать такой договор повторно.

Соответствующий закон в среду, 22 мая, одобрил Совет Федерации , сообщает ТАСС.

Как сказано в пояснительной записке, иностранным гражданам позволено только один раз пройти военную службу в Вооружённых силах на воинских должностях.

Ранее закон «О воинской обязанности и военной службе» не накладывал никаких ограничений на право иностранцев перезаключать контракты на прохождение военной службы. Теперь же они смогут это сделать только после приобретения российского гражданства.