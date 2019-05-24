США создает оружие, управляемое силой мысли

Это может прозвучать как сюжет очередного научно-фантастического блокбастера, но все очень серьезно. DARPA тратить десятки миллионов долларов на финансирование программ, конечная цель которых — создание интерфейса для управления техникой, способного напрямую взаимодействовать с мозгом человека.

Научно-исследовательское подразделение Министерства обороны США , DARPA, работает над технологией чтения и мыслей человека. Основное внимание уделено не контролю над разумом солдат, как могло показаться изначально, а тонкостям управления техникой. Грубо говоря, исследователи хотят научить мозг операторов отправлять инструкции машинам напрямую, минуя тело. Конечная цель работы состоит в том, чтобы максимально упростить подобный контроль и позволить любому обученному специалисту осуществлять его с помощью простого шлема или любого другого устройства, надетого на голову.

Мозг — это инструмент для превращения мыслей в действия, поскольку именно он посылает сигналы нервной системе, которая, в свою очередь, управляет нашими органами, конечностями и другими частями тела. Таким образом, для работы с любыми системами ему нужен своего рода посредник, то есть собственное тело. Оно накладывает ряд ограничений, от необходимости физически присутствовать в точке управления машинами до множества погрешностей из-за скорости реакции, состояния здоровья и прочих физиологических аспектов.

Но что, если получится подключить интерфейс машины напрямую к мозгу, минуя тело? Именно для этого DARPA активно финансирует инициативу Next Generation Nonsurgical Neurotechnology (или просто N3). Цель N3 — создать систему управления техникой (в том числе и оружием), способную взаимодействовать с мозгом человека напрямую. Согласно IEEE Spectrum, DARPA экспериментирует с «магнитными полями, электрическими полями, акустическими полями (ультразвуком) и светом» в качестве средства контроля над машинами.

Известно, что DARPA заключила контракты на разработку с шестью группами, на сумму до $19,48 миллионов в каждом отдельном случае. У исследователей есть год, чтобы разработать систему, способную считывать (и, возможно, даже записывать) информацию с ткани головного мозга, с последующим 18-месячным периодом тестирования на животных.