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Риск использования ядерного оружия: В ООН высказались о проблеме разоружения 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Риск применения ядерного оружия в настоящий момент является самым высоким со времен Второй мировой войны. Такое мнение высказала директор Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Рената Дван, передает Business Insider.
Дван назвала риск использования ядерного оружия «неотложной» проблемой, к которой миру стоит относиться более серьезно.
По ее словам, во всех государствах, обладающих ядерным оружием, реализуются программы ядерной модернизации, и ситуация с контролем над вооружениями постоянно меняется, в частности, из-за стратегической конкуренции между Китаем и США.
Также Дван заявила, что традиционные договоренности о контроле над вооружениями разрушаются в результате появления новых способов ведения войны, когда все большую роль играют как вооруженные группировки и частные наемники, так и новейшие технологии. По этой причине грань между нападением и обороной размывается.
Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Комментарии1
Армия , Азия , В мире , Конфликты , Оружие , Владимир Ермаков , МИД , ООН
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