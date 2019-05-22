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ООН: риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Старший эксперт Организации Объединённых Наций (ООН) по безопасности Рентата Дван заявила, что страны мира должны серьёзнее относиться к проблеме распространения оружия массового поражения. Она уточнила, что риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо со времён Второй мировой войны.
Дван сообщила, что традиционные механизмы контроля над вооружениями рушатся с появлением новых типов войн, растущим количеством вооружённых группировок и частных армий, а также разработкой новых технологий, стирающих грань между наступлением и обороной.
Представитель ООН отметила, что данный вопрос недостаточно отражён в повестке Совета Безопасности организации, передаёт Independent.
Ранее News.ru писал, что директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков обвинил США в подготовке к применению размещённого в Европе ядерного оружия. По его словам, подобный вывод напрашивается из-за того, что страны Европы, позволяя Соединённым Штатам размещать на своих территориях ядерное вооружение, фактически соглашаются с тем, что оно когда-либо будет применено.
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Комментарии
Армия , Азия , В мире , Конфликты , Оружие , Владимир Ермаков , МИД , ООН
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