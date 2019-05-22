ООН: риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо

Старший эксперт Организации Объединённых Наций (ООН) по безопасности Рентата Дван заявила, что страны мира должны серьёзнее относиться к проблеме распространения оружия массового поражения. Она уточнила, что риск ядерной войны сейчас выше, чем когда-либо со времён Второй мировой войны.

Дван сообщила, что традиционные механизмы контроля над вооружениями рушатся с появлением новых типов войн, растущим количеством вооружённых группировок и частных армий, а также разработкой новых технологий, стирающих грань между наступлением и обороной.

Представитель ООН отметила, что данный вопрос недостаточно отражён в повестке Совета Безопасности организации, передаёт Independent.