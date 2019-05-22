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Сирийская армия снова потерпела неудачу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сирийская арабская армия (САА) безуспешно пытается занять ключевой горный город Кабани в сирийской Латакии. Об этом сообщает AMN.
Армии Сирии противостоят силы Хайят Тахрир аш-Шами (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Им удалось отбить наступление. По данным источника издания, САА была вынуждена отказаться от атаки после того, как понесла значительное число жертв во время основного нападения на город.
11 мая сообщалось, что российская авиация отстрелялась по Кабани. Самолеты нанесли несколько авиаударов в окрестностях города в ходе атаки на позиции боевиков.
Кабани находится на границе между главным портом страны Латакией и Турцией. Если сирийской армии удастся получить контроль над городом, боевики в Латакии будут отрезаны от ключевых для них поставок припасов из провинции Идлиб. Кроме того, после захвата Кабани станет возможным атака на стратегически важный город Джиср-эш-Шугур.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.
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Комментарии1
Армия , Войска , Конфликты , Башар Асад , Джебхат ан-Нусра , Латакия , Сирия
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