В ДНР задержали украинских военных со взрывчаткой

В Донецкой народной республике подтвердили задержание на своей территории группы военнослужащих Вооруженных сил Украины . Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в ходе успешно проведенной операции Народной милиции ДНР была задержана диверсионно-разведывательная группа противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия", — заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов.

Ранее о задержании восьми военнослужащих сообщили в штабе так называемой Операции объединенных сил в Донбассе. сообщил о задержании силами ДНР восьми военнослужащих ВСУ.

"По предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны", — сообщается в заявлении на странице штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Командование "принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения украинских военнослужащих", подчеркнули в штабе.