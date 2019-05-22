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В ДНР задержали украинских военных со взрывчаткой 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Донецкой народной республике подтвердили задержание на своей территории группы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня в ходе успешно проведенной операции Народной милиции ДНР была задержана диверсионно-разведывательная группа противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия", — заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Данил Безсонов.
Ранее о задержании восьми военнослужащих сообщили в штабе так называемой Операции объединенных сил в Донбассе. сообщил о задержании силами ДНР восьми военнослужащих ВСУ.
"По предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны", — сообщается в заявлении на странице штаба Операции объединенных сил в Facebook.
Командование "принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения украинских военнослужащих", подчеркнули в штабе.
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Армия , Войска , Конфликты
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