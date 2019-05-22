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«Невидимые убийцы»: в Китае высоко оценили российские системы РЭБ 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайское издание Sohu обратило внимание на тот факт, что во время парада в честь Победы в Великой Отечественной войне Россия не продемонстрировала свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). И одна из причин заключается в том, что именно они в условиях современной войны могут сыграть решающую роль и буквально парализовать армию противника. А потому эти боевые системы не принято афишировать.
В материале, перевод которого представлен на портале ИноСМИ, в качестве примера приводится комплекс РЭБ "Мурманск-БН". Несколько лет назад такие комплексы объединили в единую систему, которая ведет постоянную радиолокационную разведку и способна подавлять связь противника на дальности в пять тысяч километров и даже более. К тому же это мобильные комплексы, которые можно развернуть где угодно, два года назад под их защиту был взят Крым.
Стоит понимать, что это значит для высокотехнологичного Запада, где зависимость от средств РЭБ дошла до того, что без них они не могут вести боевые действия, говорится в статье Sohu. До сих пор не было опубликовано ни одной фотографии, изображающей этот комплекс целиком, только отдельные части и антенны.
Эксперты полагают, что США уже испытали на себе действие российских систем РЭБ в ходе учений в Балтийском море и военных операций на Ближнем Востоке. Время от времени боевые корабли и самолеты американцев фиксировали сильные помехи, при этом источник сигнала установлен не был. Радиоэлектронная атака не оставляет следов вроде осколков снаряда, однако очевидно, что стран, которые могут послать такой предупреждающий сигнал, в мире совсем не много.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , InoSMI.Ru , Китай
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