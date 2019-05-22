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«Террористы» захватили мост через реку Амур в Хабаровске 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Масштабные антитеррористические учения прошли 21 и 22 мая в Хабаровске и поселке Корфовский Хабаровского края.
Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в регионе, по легенде учений "террористы" одновременно захватили мост через реку Амур, взяли несколько заложников, заложили бомбу в одном из учебных заведений краевой столицы и напали на воинский эшелон в районе станции поселка Корфовский, проникнув туда через пограничную зону.
Злоумышленников удалось остановить. Для этого были задействованы больше тысячи силовиков, военных и представителей власти.
Опыт, полученный во время учений используют для разработки новых способов противодействия терроризму.
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Армия , Войска , Корфовский , Хабаровск , Хабаровский Край
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