«Террористы» захватили мост через реку Амур в Хабаровске

Как сообщили РИА Новости в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в регионе, по легенде учений "террористы" одновременно захватили мост через реку Амур, взяли несколько заложников, заложили бомбу в одном из учебных заведений краевой столицы и напали на воинский эшелон в районе станции поселка Корфовский, проникнув туда через пограничную зону.

Злоумышленников удалось остановить. Для этого были задействованы больше тысячи силовиков, военных и представителей власти.

Опыт, полученный во время учений используют для разработки новых способов противодействия терроризму.