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Турецкие военные приступили в России к обучению работе с С-400 

Говорит Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
«Группа наших военных отправилась в Россию для обучения работе на С-400, оно уже началось», — сообщил он в эфире телеканала NTV.
Как напоминает РИА Новости, ранее Анкара говорила, что не откажется от планов приобрести российские зенитные ракетные комплексы. Первая партия должна поступить в страну в июле.
США выступают резко против, обращая внимание, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО. Сегодня стало известно, что Соединённые Штаты дали Турции время до 2 июня, чтобы она отказалась от закупки российских систем в пользу американских Patriot. В противном случае Вашингтон грозит задержкой или отменой поставки 100 новейших самолётов F-35.
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Армия , Войска , Оружие , Хулуси Акар , НАТО , РИА Новости , Турция
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