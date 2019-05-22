Турецкие военные приступили в России к обучению работе с С-400

Хулуси Акар. Об этом заявил министр обороны Турции «Группа наших военных отправилась в Россию для обучения работе на С-400, оно уже началось», — сообщил он в эфире телеканала NTV. Как напоминает РИА Новости, ранее Анкара говорила, что не откажется от планов приобрести российские зенитные ракетные комплексы. Первая партия должна поступить в страну в июле. США выступают резко против, обращая внимание, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО . Сегодня стало известно, что Соединённые Штаты дали Турции время до 2 июня, чтобы она отказалась от закупки российских систем в пользу американских Patriot. В противном случае Вашингтон грозит задержкой или отменой поставки 100 новейших самолётов F-35.