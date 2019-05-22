Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая команда военнослужащих по контракту пройдет «курсы выживания» 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В окружной учебный центр Западного военного округа (ЗВО) для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки прибыла первая команда военнослужащих по контракту.
Все больше мужчин и женщин в России мечтают связать жизнь с армией и готовы поступить на контрактную службу. Погоны на плечах дают уверенность в завтрашнем дне, стабильность и достойное денежное довольствие. Но самим Вооруженным силам нужны не мечтатели, а солдаты. Поэтому кандидаты в контрактники сначала должны сдать серьезный экзамен — пройти «выживание».
Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Западного военного округа, для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания прибыли около 100 военнослужащих. Среди них есть как отслужившие «срочку», так и призванные для прохождения военной службы впервые. В составе первой в этом году группы контрактников тест на профпригодность пройдут более 20 военнослужащих-женщин.
Бойцам предстоит освоить навыки жизни в полевых условиях. Солдат-контрактников научат ориентироваться на незнакомой местности, добывать воду и пищу, разводить огонь, оборудовать укрытия из подручных средств, оказывать первую медпомощь. Также им предстоит пройти сложное психологическое испытание — обкатку танком. Финалом подготовки станет многокилометровый марш-бросок с полной выкладкой по пересеченной местности с последующим выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного оружия.
До конца 2019 года «курсы выживания» на базе учебного центра Западного военного округа должны пройти более 2000 военнослужащих контрактной службы.
Вечерняя Москва: последние новости
Британия негативно восприняла новость о российском сопровождении ВВС над Балтикой США готовы платить другим странам за отказ от российского оружия Российских солдат лишили тушенки
Комментарии
Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие130
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ205
Жена Децла отреклась от его матери5
Улюкаев заявил о разводе1
Алсу впервые высказалась о скандале на «Голос. Дети»
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение