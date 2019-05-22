Первая команда военнослужащих по контракту пройдет «курсы выживания»

В окружной учебный центр Западного военного округа (ЗВО) для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки прибыла первая команда военнослужащих по контракту.

Все больше мужчин и женщин в России мечтают связать жизнь с армией и готовы поступить на контрактную службу. Погоны на плечах дают уверенность в завтрашнем дне, стабильность и достойное денежное довольствие. Но самим Вооруженным силам нужны не мечтатели, а солдаты. Поэтому кандидаты в контрактники сначала должны сдать серьезный экзамен — пройти «выживание».

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Западного военного округа, для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания прибыли около 100 военнослужащих. Среди них есть как отслужившие «срочку», так и призванные для прохождения военной службы впервые. В составе первой в этом году группы контрактников тест на профпригодность пройдут более 20 военнослужащих-женщин.

Бойцам предстоит освоить навыки жизни в полевых условиях. Солдат-контрактников научат ориентироваться на незнакомой местности, добывать воду и пищу, разводить огонь, оборудовать укрытия из подручных средств, оказывать первую медпомощь. Также им предстоит пройти сложное психологическое испытание — обкатку танком. Финалом подготовки станет многокилометровый марш-бросок с полной выкладкой по пересеченной местности с последующим выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного оружия.

До конца 2019 года «курсы выживания» на базе учебного центра Западного военного округа должны пройти более 2000 военнослужащих контрактной службы.