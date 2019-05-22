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Джихадисты заняли ключевой город в Сирии 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Силам исламистов под предводительством боевиков группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») удалось отбить у Сирийской арабской армии (САА) стратегически важный город Кафр-Набуда в провинции Хама. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Источник издания сообщает, что обе стороны понесли большие потери в течение многочасового наступления боевиков. Сначала те вынуждены были отступить, но затем перегруппировались и выдавили правительственные войска из города.
Сирийские военные начали контрнаступление и в данный момент пытаются вернуть потерянные позиции. Как отмечает AMN, чтобы снова закрепиться в населенном пункте, САА необходимо занять холм Тал Сахер, с которого просматривается его восточная часть. Пока что холм остается под контролем джихадистов.
Ранее 22 мая стало известно, что повстанцы бросили в наступление все силы, что у них были, применяли танки, «джихадмобили» и самодельные крылатые ракеты.
ХТШ пыталась занять Кафр-Набуда в течение последней недели. 14 мая сообщалось, что ее силам удалось закрепиться в находящейся неподалеку деревне Шейх Идрис. Сирийская армия заняла город 8 мая.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Джебхат ан-Нусра , Сирия
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