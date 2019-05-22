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Под Тулой определились лучшие десантники-водители 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Победители отборочного этапа выступят на всеармейских соревнованиях конкурса «Мастера автобронетанковой техники», который стартует в подмосковном Нахабино 26 мая.
На полигоне «Тесницкое» под Тулой определились победители отборочного этапа конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» среди воинов-десантников. Всего — более 120 военнослужащих из девяти соединений ВДВ.
Военные водители соревновались в вождении автомобилей на скорость и правильность преодоления препятствий по категориям.
По итогам проведения финального этапа ВДВ победителем стала команда курсантов знаменитого РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова. Серебро — у представителей Псковского десантно-штурмового соединения, а третье место разделили военные водители из Новороссийска и Иваново.
Теперь победители отборочного этапа выступят на всеармейских соревнованиях конкурса «Мастера автобронетанковой техники», который пройдет в подмосковном Нахабино с 26 мая по 1 июня.
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Армия , Войска
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