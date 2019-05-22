Под Тулой определились лучшие десантники-водители

Победители отборочного этапа выступят на всеармейских соревнованиях конкурса «Мастера автобронетанковой техники», который стартует в подмосковном Нахабино 26 мая.

На полигоне «Тесницкое» под Тулой определились победители отборочного этапа конкурса АрМИ-2019 «Мастера автобронетанковой техники» среди воинов-десантников. Всего — более 120 военнослужащих из девяти соединений ВДВ.

Военные водители соревновались в вождении автомобилей на скорость и правильность преодоления препятствий по категориям.

По итогам проведения финального этапа ВДВ победителем стала команда курсантов знаменитого РВВДКУ имени В. Ф. Маргелова. Серебро — у представителей Псковского десантно-штурмового соединения, а третье место разделили военные водители из Новороссийска и Иваново.

Теперь победители отборочного этапа выступят на всеармейских соревнованиях конкурса «Мастера автобронетанковой техники», который пройдет в подмосковном Нахабино с 26 мая по 1 июня.