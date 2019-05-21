Тушёнку и консервы исключили из рациона российских солдат

Их заменили на семь видов сухих пайков.

Об этом сообщает сайт телеканала «360». По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в последние годы мясные производства не поставляли в армию тушёнку.

«С переходом на аутсорсинг в 2010 году, когда за питание стали отвечать гражданские службы, в частях появились свои столовые с поварами и оборудованием, что повлияло на солдатский рацион. Бойцов стали кормить уже не долгохранящимися продуктами, а свежими блюдами из мяса. При этом поставщики, которые ранее возили тушенку, продолжили доставлять мясные продукты в армию, но уже в другом виде», — пояснил собеседник «360».

Юшин также добавил, что в современной армии отпала необходимость в консервах, поскольку новые технологии обработки позволяют сохранить мясо без консервирования.

Сейчас питание военнослужащих составляется с учетом их физических нагрузок, отмечает «360». Энергетическая ценность меню для каждого батальона рассчитывается индивидуально, но при этом не должна быть менее 4,2 тысячи калорий в день.