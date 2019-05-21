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Тушёнку и консервы исключили из рациона российских солдат 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Их заменили на семь видов сухих пайков.
Об этом сообщает сайт телеканала «360». По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в последние годы мясные производства не поставляли в армию тушёнку.
«С переходом на аутсорсинг в 2010 году, когда за питание стали отвечать гражданские службы, в частях появились свои столовые с поварами и оборудованием, что повлияло на солдатский рацион. Бойцов стали кормить уже не долгохранящимися продуктами, а свежими блюдами из мяса. При этом поставщики, которые ранее возили тушенку, продолжили доставлять мясные продукты в армию, но уже в другом виде», — пояснил собеседник «360».
Юшин также добавил, что в современной армии отпала необходимость в консервах, поскольку новые технологии обработки позволяют сохранить мясо без консервирования.
Сейчас питание военнослужащих составляется с учетом их физических нагрузок, отмечает «360». Энергетическая ценность меню для каждого батальона рассчитывается индивидуально, но при этом не должна быть менее 4,2 тысячи калорий в день.
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