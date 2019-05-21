На Украине начались испытания комплексов «Ольха» и «Нептун»

На территории Одесской области Украины начались испытания ракетных комплексов типа «Ольха» и «Нептун».

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, по программе испытаний состоятся пуски ракетного комплекса «Ольха-М» и «Ольха-Р», детали которых пока не разглашаются.

Кроме того, ожидаются полёты ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» с головкой самонаведения.

Согласно информации украинских СМИ, 21 мая начался подготовительный этап испытания систем на суше, пуски ракет пройдут 22 и 24 мая. Также известно, что в связи с проведением испытаний в эти дни будет перекрыт район Черного моря.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ракетные комплексы типа «Ольха» и «Нептун» в кратчайшие сроки будут поставлены на вооружение военно-морских сил страны. В свою очередь советник Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков ранее сообщал, что ракеты могут «стелиться» вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль.

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