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На Украине начались испытания комплексов «Ольха» и «Нептун» 

Свободная пресса + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На территории Одесской области Украины начались испытания ракетных комплексов типа «Ольха» и «Нептун».
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, по программе испытаний состоятся пуски ракетного комплекса «Ольха-М» и «Ольха-Р», детали которых пока не разглашаются.
Кроме того, ожидаются полёты ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун» с головкой самонаведения.
Согласно информации украинских СМИ, 21 мая начался подготовительный этап испытания систем на суше, пуски ракет пройдут 22 и 24 мая. Также известно, что в связи с проведением испытаний в эти дни будет перекрыт район Черного моря.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что ракетные комплексы типа «Ольха» и «Нептун» в кратчайшие сроки будут поставлены на вооружение военно-морских сил страны. В свою очередь советник Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков ранее сообщал, что ракеты могут «стелиться» вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль.
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Армия , Войска , Оружие , Украина , Петр Порошенко , Юрий Бирюков
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