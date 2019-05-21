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США заметили военные самолёты РФ в районе Аляски 

News.ru + ещё 15 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
По данным Вашингтона, инцидент датируется 20 мая 2019 года.
Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, вошедшие в зону ПВО на Аляске 20 мая. Два Ту-95 были перехвачены двумя F-22, вторая группа из двух Ту-95 и двух Су-35 была перехвачена позже ещё двумя F-22, — говорится в сообщении ведомства на официальной странице NORAD в социальной сети Twitter.
F-22 приблизился к стратегическому бомбардировщику Ту-95 на расстояние нескольких десятков метров. Российские самолёты не нарушали воздушную границу США и находились в международном пространстве.
Ранее News.ru сообщал, что истребители Typhoon британских военно-воздушных сил дважды перехватили в небе близ Эстонии российские истребители Су-27, сопровождавшие принадлежащий ВВС РФ Ил-22.
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Армия , Войска , Оружие , Аляска
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