Корабли ЧФ уничтожили условного противника

Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен» и сторожевые корабли «Сметливый» и «Пытливый» провели учения на полигонах Черного моря, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Экипажи кораблей провели комплекс корабельных учений с условными стрельбами из ракетных комплексов «Калибр» и артиллерийскими стрельбами, передает ТАСС.

В свою очередь сторожевые корабли выполнили задачу по совместному отражению ракетной атаки противника.

«Затем экипажи всех кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника, в роли который выступила буксируемая морская цель — большой корабельный щит-мишень», — говорится в сообщении.

После завершения задач боевые корабли вернутся в порт Севастополя.

Ранее корабли и ракетные комплексы ЧФ провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.