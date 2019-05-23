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Корабли ЧФ уничтожили условного противника 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен» и сторожевые корабли «Сметливый» и «Пытливый» провели учения на полигонах Черного моря, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Экипажи кораблей провели комплекс корабельных учений с условными стрельбами из ракетных комплексов «Калибр» и артиллерийскими стрельбами, передает ТАСС.
В свою очередь сторожевые корабли выполнили задачу по совместному отражению ракетной атаки противника.
«Затем экипажи всех кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника, в роли который выступила буксируемая морская цель — большой корабельный щит-мишень», — говорится в сообщении.
После завершения задач боевые корабли вернутся в порт Севастополя.
Ранее корабли и ракетные комплексы ЧФ провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.
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