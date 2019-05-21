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На Украине создали боевой робот «Ласка» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота. Он называется "Ласка" и представляет собой бронированный квадроцикл с пулеметом. Об этом сообщается в статье украинского издания "Апостроф".
"Робот был создан запорожским предприятием "Инфоком ЛТД". Он представляет собой небольшой бронированный автомобиль, построенный на раме квадроцикла. Официальное название машины — "Беспилотная роботизированная платформа "Ласка 2.0", — говорится в материале издания.
Конструкция была представлена 16 мая на выставке, организованной "Лигой оборонных предприятий Украины". Создатели позиционируют робота как "многофункциональную платформу". "Она может быть как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых", — пояснил "Апострофу" руководитель департамента компании "Инфоком ЛТД" по беспилотным технологиям Сергей Румянцев. Для ведения огня робот был обеспечен 7,62-мм пулеметом Калашникова (ПКМ). Возможность перевозить боеприпасы или раненых обеспечена в конструкции за счет плоской крыши.
Робот оснащен несколькими аккумуляторами, обеспечивающими работу систем управления, камер, средств связи и радаров. Военнослужащие смогут управлять им дистанционно с помощью Wi-Fi на расстоянии до 2 км. Выполнять задачи в автономном режиме машина может в течение суток.
Разработчики отмечают, что "Ласка" уже проходила испытания на танковом полигоне, а до конца года планируется проведение дополнительных испытаний. Создатели рассчитывают на интерес Минобороны к новинке, но признают, что больше рассчитывают на внешний рынок.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Румянцев , Министерство обороны
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