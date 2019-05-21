Под Ярославлем военные навели понтонный мост через реку

Теперь переправа длиной 180 метров обеспечит транспортную доступность к населенным пунктам с населением 9 тысяч человек.

Ярославской области военные инженеры навели понтонную переправу через реку Солоница. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Сборка трех паромов по 44 метра состоялась несколько дней назад, а сейчас их начали сплавлять к месту установки. Отмечается, что длина моста составит 160 метров, ширина — 18, а пройти по нему сможет, в том числе и тяжелая бронетехника.

Мост обеспечит транспортную доступность к населенным пунктам с населением девяти тысяч человек.

Понтонный мост через Солоницу будет функционировать до первого октября, после чего военные его разберут и вывезут к месту постоянной дислокации.

Ранее инженерные подразделения ЮВО обеспечили переправку войск по 100-метровому понтонному мосту в Ставрополье.