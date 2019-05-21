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Четыре боевых корабля ЧФ проведут морской бой в Черном море 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а также два сторожевых корабля "Пытливый" и "Сметливый" вышли из Севастополя для совместных учений в Черном море. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Он рассказал, что учения начались уже при выходе из базы. Экипажи кораблей прошли минный район по заранее протраленной полосе. Затем моряки отработали элементы совместного плавания и маневрирования.
— В морских полигонах боевой подготовки экипажи выполнят одиночные задачи, после чего перейдут к совместному корабельному учению, — сообщил Рулев.
Фрегаты и сторожевики проведут учебный морской бой, а также отработают противолодочные действия в составе группы кораблей.
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Армия , Войска , Севастополь
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