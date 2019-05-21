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Новую российскую базу ПВО в Арктике достроят в 2019 году 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксплуатация строящегося в якутском порту Тикси военного городка для соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота начнется в 2020 году, в этом году планируется завершить его постройку. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
«Все 11 объектов этого комплекса будут соединены между собой крытыми переходами. Так что ходить в буран, держась за веревку, как в фильмах про полярников, никто не будет. Все-таки в XXI веке живем!», — сказал Булгаков.
По его словам, при строительстве арктических военных баз применялись уникальные архитектурные решения и прорывные технологии, новейшие материалы и оборудование. Они были сооружены за короткие сроки на архипелаге Новая Земля, островах Земля Александры, Котельный, Врангеля и мысе Шмидта. Каждая из них — это полностью автономное поселение с замкнутым циклом жизнеобеспечения. Благодаря этому военные могут выполнять задачи, не выходя наружу.
Подразделения нового соединения ПВО флота в Тикси займутся обеспечением обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Северного морского пути.
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Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Булгаков , Аргументы и Факты
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