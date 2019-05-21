Тушенка и "мясорастительные консервы" больше не входят в рацион питания военнослужащих, заявил заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков.
"То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушенка и "консервы мясорастительные" — только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в 7 разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался. Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц", — сказал Булгаков.
Он отметил, что питание военнослужащих зависит от их физических нагрузок.
"У летчика они одни, у подводника — другие, у спецназовца зимой в горах — третьи. Кстати, энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего самая мощная: 4200 ккал в сутки", — пояснил замминистра обороны в интервью "Аргументам и Фактам".