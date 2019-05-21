Российская армия отказалась от тушенки и «мясорастительных консервов»

Тушенка и "мясорастительные консервы" больше не входят в рацион питания военнослужащих, заявил заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков

"То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушенка и "консервы мясорастительные" — только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в 7 разновидностях по дням недели. Чтобы не приедался. Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц", — сказал Булгаков.

Он отметил, что питание военнослужащих зависит от их физических нагрузок.